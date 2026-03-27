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POL-W: W Drogenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

POL-W: W Drogenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal
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Wuppertal (ots)

Nach dem Hinweis auf einen Stromdiebstahl konnte die Polizei auf dem 
Rott eine größere Menge Cannabis und Marihuana sicherstellen.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass aus einer Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus Strom illegal genutzt wurde. 
Die eintreffenden Beamten stellten in der Wohnung eines sich in Haft 
befindlichen Mannes einen Unbekannten fest. Während der 
Sachverhaltsabklärung bemerkten die eingesetzten Kräfte eine größere 
Menge an Betäubungsmitteln und stellten sie sicher.
Da der 28-Jährige festgenommen werden musste, benachrichtigte er 
einen Bekannten, der sich um seinen Hund kümmern sollte. 
Da gegen diesen 25-Jährigen zwei Haftbefehle bestanden, nahmen die 
Polizisten auch ihn fest, nachdem er versuchte, sich der Festnahme 
durch Flucht zu entziehen.

Mit richterlicher Anordnung durchsuchten die Kräfte eine weitere 
Wohnung sowie zwei mit dem Sachverhalt in Verbindung stehenden 
Fahrzeuge. 

Insgesamt konnten über 6400 Gramm Haschisch, über 3500 Gramm 
Marihuana und drei Mobiltelefone sichergestellt werden.

Der 28-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem 
Haftrichter mit dem Ziel vorgeführt, ihn der Untersuchungshaft 
zuzuführen.

Der Hund wurde dem Kommunalen Ordnungsdienst zur weiteren Versorgung 
übergeben.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman-Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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