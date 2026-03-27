Polizei Wuppertal

POL-W: W Drogenfund nach Hinweis - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

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Wuppertal (ots)

Nach dem Hinweis auf einen Stromdiebstahl konnte die Polizei auf dem Rott eine größere Menge Cannabis und Marihuana sicherstellen. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Strom illegal genutzt wurde. Die eintreffenden Beamten stellten in der Wohnung eines sich in Haft befindlichen Mannes einen Unbekannten fest. Während der Sachverhaltsabklärung bemerkten die eingesetzten Kräfte eine größere Menge an Betäubungsmitteln und stellten sie sicher. Da der 28-Jährige festgenommen werden musste, benachrichtigte er einen Bekannten, der sich um seinen Hund kümmern sollte. Da gegen diesen 25-Jährigen zwei Haftbefehle bestanden, nahmen die Polizisten auch ihn fest, nachdem er versuchte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Mit richterlicher Anordnung durchsuchten die Kräfte eine weitere Wohnung sowie zwei mit dem Sachverhalt in Verbindung stehenden Fahrzeuge. Insgesamt konnten über 6400 Gramm Haschisch, über 3500 Gramm Marihuana und drei Mobiltelefone sichergestellt werden. Der 28-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter mit dem Ziel vorgeführt, ihn der Untersuchungshaft zuzuführen. Der Hund wurde dem Kommunalen Ordnungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

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