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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zweiradfahrer geraten in Streit - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Hülsberger Straße zu 
einem Unfall nach einem Streit zwischen Zweiradfahrern.

Ein 64-Jähriger war mit seinem Honda-Roller auf der Bismarckstraße 
unterwegs. Als er versuchte, einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer zu
überholen, kam es zu einem kurzen, verbalen Schlagabtausch. Nach 
bisherigen Erkenntnissen trat dieser in der Folge auf der 
Haddenbacher Straße während der Fahrt gegen das Fahrzeug des 
64-Jährigen, der daraufhin stürzte.

Der Fahrradfahrer entfernte sich in die Straße Am Hasenclev.

Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug 
entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Der Flüchtige ist circa 40 Jahre alt und hatte einen ungepflegten 
Bart. Er trug eine braun-orangefarbene Sonnenbrille und hatte einen 
Rückspiegel am Helm. Unterwegs war er mit einem dunklen E-Bike.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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