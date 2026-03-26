Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zweiradfahrer geraten in Streit - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Hülsberger Straße zu einem Unfall nach einem Streit zwischen Zweiradfahrern. Ein 64-Jähriger war mit seinem Honda-Roller auf der Bismarckstraße unterwegs. Als er versuchte, einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer zu überholen, kam es zu einem kurzen, verbalen Schlagabtausch. Nach bisherigen Erkenntnissen trat dieser in der Folge auf der Haddenbacher Straße während der Fahrt gegen das Fahrzeug des 64-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der Fahrradfahrer entfernte sich in die Straße Am Hasenclev. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Flüchtige ist circa 40 Jahre alt und hatte einen ungepflegten Bart. Er trug eine braun-orangefarbene Sonnenbrille und hatte einen Rückspiegel am Helm. Unterwegs war er mit einem dunklen E-Bike. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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