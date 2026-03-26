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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 25.03.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Königsberger Straße zu 
einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 27-jähriger Syrer kam auf der Straße mit einer Gruppe von vier 
bis fünf bislang unbekannten Personen in Streit. Im Rahmen der 
Auseinandersetzung erlitt der 27-Jährige mehrere, nicht 
lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt
es sich hierbei neben einer Schnittverletzung, um Verletzungen im 
Kopfbereich, die möglicherweise durch eine PTB Waffe hervorgerufen 
wurden. 

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in 
ein Krankenhaus. 

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben eine Mordkommission zur 
Bearbeitung des Sachverhaltes eingerichtet. Fahndungsmaßnahmen nach 
der Gruppe von Männern, die allesamt dunkel gekleidet waren, wurden 
eingeleitet.  

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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