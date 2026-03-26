Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 25.03.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Königsberger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 27-jähriger Syrer kam auf der Straße mit einer Gruppe von vier bis fünf bislang unbekannten Personen in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der 27-Jährige mehrere, nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich hierbei neben einer Schnittverletzung, um Verletzungen im Kopfbereich, die möglicherweise durch eine PTB Waffe hervorgerufen wurden. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben eine Mordkommission zur Bearbeitung des Sachverhaltes eingerichtet. Fahndungsmaßnahmen nach der Gruppe von Männern, die allesamt dunkel gekleidet waren, wurden eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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