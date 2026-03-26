Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt endet mit Widerstand

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.03.2026, 22:00 Uhr) endete eine Verfolgungsfahrt in Elberfeld mit einem Widerstand des Tatverdächtigen. Polizeibeamte wollten einen verdächtigen Golf im Luisenviertel anhalten um das Fahrzeug und die Insassen kontrollieren zu können. Über die Bundesallee und die Briller Straße versuchte der Fahrer offenbar durch eine höchstmögliche Geschwindigkeit, der Kontrolle zu entkommen. Bei seiner Fahrt musste er mehrfach anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen. Zudem missachtete er mehrere rote Ampeln. Auf der Nevigeser Straße, in Höhe der Kreuzung zur Straße Am Jagdhaus, verlor er letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte mit einem entgegenkommenden Smart eines 42-Jährigen. Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, verließ der flüchtende Golf-Fahrer sein Fahrzeug und lief zu Fuß in Richtung der Straße Ausblick davon. Dort konnte er von Polizeibeamten festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, bei dem zwei Polizisten leichte Verletzungen erlitten. Der 42-Jährige Smart-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beifahrerinnen (beide 22) des 29-jährigen Unfallfahrers blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er vor Fahrtantritt mutmaßlich Drogen zu sich genommen hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro. Der verunfallte VW Golf wurde beschlagnahmt. Während der Aufnahme musste die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären. Zeugen und Hinweisgeber, die möglicherweise durch die Fahrt gefährdet wurden werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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