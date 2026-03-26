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Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt endet mit Widerstand

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.03.2026, 22:00 Uhr) endete eine Verfolgungsfahrt in
Elberfeld mit einem Widerstand des Tatverdächtigen.

Polizeibeamte wollten einen verdächtigen Golf im Luisenviertel 
anhalten um das Fahrzeug und die Insassen kontrollieren zu können.

Über die Bundesallee und die Briller Straße versuchte der Fahrer 
offenbar durch eine höchstmögliche Geschwindigkeit, der Kontrolle zu 
entkommen. Bei seiner Fahrt musste er mehrfach anderen 
Verkehrsteilnehmern ausweichen. Zudem missachtete er mehrere rote 
Ampeln. 
Auf der Nevigeser Straße, in Höhe der Kreuzung zur Straße Am 
Jagdhaus, verlor er letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und 
verunfallte mit einem entgegenkommenden Smart eines 42-Jährigen.

Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, verließ der 
flüchtende Golf-Fahrer sein Fahrzeug und lief zu Fuß in Richtung der 
Straße Ausblick davon.

Dort konnte er von Polizeibeamten festgenommen werden.

Dabei leistete er erheblichen Widerstand, bei dem zwei Polizisten 
leichte Verletzungen erlitten.

Der 42-Jährige Smart-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären 
Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Beifahrerinnen (beide 22) des 29-jährigen Unfallfahrers blieben 
unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Tatverdächtige nicht im Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er vor Fahrtantritt mutmaßlich 
Drogen zu sich genommen hatte, musste er eine Blutprobe abgeben.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 65.000 
Euro. 

Der verunfallte VW Golf wurde beschlagnahmt.

Während der Aufnahme musste die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt
werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Hintergründe aufzuklären.

Zeugen und Hinweisgeber, die möglicherweise durch die Fahrt gefährdet
wurden werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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