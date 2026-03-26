Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit gemietetem Fahrzeug von Vohwinkel nach Gräfrath

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (25.03.2026, 15:00 Uhr) entzog sich ein bislang Unbekannter erst mit einem Auto und dann zu Fuß einer Verkehrskontrolle. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtige auf der Gräfrather Straße einen BMW zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer ignorierte gegebene Anhaltesignale und setzte seine Fahrt in die Straße Westring fort. Auf der Cornesliusstraße stoppte der Autofahrer zunächst sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand, ließ andere Verkehrsteilnehmer passieren und setzte seine Fahrt dann mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Er überholte mehrere Fahrzeuge und fuhr über eine rote Ampel in Richtung Roggenkamp. Die eingesetzten Beamten verloren den Sichtkontakt zu dem Flüchtigen. Gegen 15:15 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei in Solingen und meldete das Fahrzeug in der Straße Täppken. Drei Personen seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen und flüchteten zu Fuß in Richtung Klingenmuseum. Polizeibeamte stellten den BMW in Solingen sicher. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung vorliegt. Der Fahrzeughalter vermietete seinen BMW über eine Autovermietung an eine dritte Person. Der Fahrer sowie die flüchtigen Beifahrer sind männlich, circa 1,75 m bis 1,85 m groß und 30 bis 45 Jahre alt. Der Fahrer trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe und einem schwarzen Oberteil. Die anderen beiden Männer trugen ebenfalls dunkle Oberbekleidung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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