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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit gemietetem Fahrzeug von Vohwinkel nach Gräfrath

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (25.03.2026, 15:00 Uhr) entzog sich ein bislang 
Unbekannter erst mit einem Auto und dann zu Fuß einer 
Verkehrskontrolle. 

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtige auf der Gräfrather Straße 
einen BMW zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer ignorierte gegebene 
Anhaltesignale und setzte seine Fahrt in die Straße Westring fort. 
Auf der Cornesliusstraße stoppte der Autofahrer zunächst sein 
Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand, ließ andere Verkehrsteilnehmer 
passieren und setzte seine Fahrt dann mit überhöhter Geschwindigkeit 
fort. Er überholte mehrere Fahrzeuge und fuhr über eine rote Ampel in
Richtung Roggenkamp. Die eingesetzten Beamten verloren den 
Sichtkontakt zu dem Flüchtigen. 

Gegen 15:15 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei in 
Solingen und meldete das Fahrzeug in der Straße Täppken. Drei 
Personen seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen und flüchteten zu Fuß in
Richtung Klingenmuseum.  

Polizeibeamte stellten den BMW in Solingen sicher. 

Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass für das
Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung vorliegt. Der Fahrzeughalter 
vermietete seinen BMW über eine Autovermietung an eine dritte Person.

Der Fahrer sowie die flüchtigen Beifahrer sind männlich, circa 1,75 m
bis 1,85 m groß und 30 bis 45 Jahre alt. 
Der Fahrer trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war 
er mit einer schwarzen Kappe und einem schwarzen Oberteil. 
Die anderen beiden Männer trugen ebenfalls dunkle Oberbekleidung. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und
Hinweisgeber, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können oder 
durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten,
sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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