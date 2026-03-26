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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Rollerfahrer stürzt auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 25.03.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kaiserstraße 
und Bahnstraße zu einem Unfall.

Ein 45-jähriger Mann wollte mit seinem MBK Roller von der Bahnstraße 
nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit bog ein 
schwarzer VW Golf, nach bisherigen Erkenntnissen vorfahrtsberechtigt,
von der Gräfrather Straße nach rechts in die Kaiserstraße ab. Der 
Rollerfahrer kam im Zuge einer Gefahrenbremsung zu Fall und erlitt 
leichte Verletzungen.

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, wurde 
dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen. 

Zeugen und Hinweisgeber sowie der Fahrer oder die Fahrerin des VW 
Golf werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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