Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Rollerfahrer stürzt auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 25.03.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kaiserstraße und Bahnstraße zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann wollte mit seinem MBK Roller von der Bahnstraße nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit bog ein schwarzer VW Golf, nach bisherigen Erkenntnissen vorfahrtsberechtigt, von der Gräfrather Straße nach rechts in die Kaiserstraße ab. Der Rollerfahrer kam im Zuge einer Gefahrenbremsung zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, wurde dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zeugen und Hinweisgeber sowie der Fahrer oder die Fahrerin des VW Golf werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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