Polizei Wuppertal

POL-W: W 14-Jähriger mit E-Scooter gestürzt

Wuppertal (ots)

Am 24.03.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Nordbahntrasse zu einem Alleinunfall mit einem E-Scooter. Ein 14-jähriger Jugendlicher fuhr mit seinem E-Scooter auf der Nordbahntrasse in östlicher Richtung. Im Bereich der Linderhauser Straße übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen Absperrpfosten und kollidierte mit ihm. Bei der Karambolage zog sich der 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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