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Polizei Wuppertal

POL-W: W 14-Jähriger mit E-Scooter gestürzt

Wuppertal (ots)

Am 24.03.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Nordbahntrasse zu 
einem Alleinunfall mit einem E-Scooter.

Ein 14-jähriger Jugendlicher fuhr mit seinem E-Scooter auf der 
Nordbahntrasse in östlicher Richtung. Im Bereich der Linderhauser 
Straße übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen Absperrpfosten 
und kollidierte mit ihm. Bei der Karambolage zog sich der 14-Jährige 
leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein 
Krankenhaus.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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