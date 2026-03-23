Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf der Hügelstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Hügelstraße zu einem Raubdelikt. Eine 86-jährige Frau stieg an der Haltestelle Friedrich-Tillmann-Straße aus dem Bus und ging auf der Hügelstraße in Richtung Osten. Kurz vor der Einmündung in die Friedrich-Tillmann-Straße kamen zwei unbekannte Männer auf sie zu und entrissen ihr ihre goldene Halskette. Die Unbekannten liefen in der Folge zur Treppe in Richtung Hagener Straße. Der Haupttäter wird als groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er kurze Haare und schwarze Kleidung sowie eine Umhängetasche. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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