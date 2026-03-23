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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf der Hügelstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Hügelstraße zu einem 
Raubdelikt. 

Eine 86-jährige Frau stieg an der Haltestelle 
Friedrich-Tillmann-Straße aus dem Bus und ging auf der Hügelstraße in
Richtung Osten. Kurz vor der Einmündung in die 
Friedrich-Tillmann-Straße kamen zwei unbekannte Männer auf sie zu und
entrissen ihr ihre goldene Halskette. Die Unbekannten liefen in der 
Folge zur Treppe in Richtung Hagener Straße. 

Der Haupttäter wird als groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit 
trug er kurze Haare und schwarze Kleidung sowie eine Umhängetasche.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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