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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Brand einer Waldhütte - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.03.2026, 01:40 Uhr) brannte eine Waldhütte in 
Remscheid ab.

Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr den Brand in einem Waldgebiet an 
der Julius-Leber-Straße.

Die Waldhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Der Sachschaden wird auf eine Höhe von circa 8.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht 
ausgeschlossen werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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