POL-W: RS Brand einer Waldhütte - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Von Donnerstag auf Freitag rückte die Polizei zu insgesamt vier Einbruchsdelikten in Wuppertal und zwei Einbrüchen in Remscheid aus. Wuppertal - In der Zeit vom 18.03.2026, 17:00 Uhr bis zum 19.03.2026, 05:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Linienstraße. Der Umfang der Tatbeute ist bislang nicht bekannt. In der Oberstraße versuchten sich Einbrecher zwischen dem 18.03.2026, 13:00 Uhr und dem 19.03.2026, 10:00 Uhr, Zugang ...

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