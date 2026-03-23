POL-W: RS Brand einer Waldhütte - Polizei sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Heute Morgen (23.03.2026, 01:40 Uhr) brannte eine Waldhütte in Remscheid ab. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr den Brand in einem Waldgebiet an der Julius-Leber-Straße. Die Waldhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von circa 8.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
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