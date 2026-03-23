Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unbekannter Autofahrer flüchtet zu Fuß nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Sonntagmorgen (22.03.2026, 10:15 Uhr) verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Leihwagen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Ein weiterer Fahrzeugführer erlitt Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der bislang Unbekannte mit einem gemieteten Mini Cooper auf der Schwelmer Straße in Richtung Barmen. Vor der Einmündung Hessische Straße fuhr er auf den vor ihm fahrenden Mazda eines 69-Jährigen auf. In der Folge kam der Mini nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Opel. Anschließend stieg der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Auto aus und flüchtete zu Fuß in die Hessische Straße. Der 69-jährige Mazda-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mini Cooper ist männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat schwarze, kurze Haare und trug einen Bart. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Hose bekleidet. Der Mini Cooper und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können - insbesondere zu dem Fahrzeugführer des Mini Cooper - werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

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