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Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche angezeigt.

Wuppertal - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der 
Hans-Böckler-Straße wurde am 21.03.2026, zwischen 19:18 Uhr und 19:29
Uhr, zum Ziel eines Einbrechers. Die bettlägerige Bewohnerin 
informierte wegen verdächtiger Geräusche einen Angehörigen. Die 
Geräusche wurden ebenfalls von einem Nachbarn bemerkt, der die 
Polizei informierte. Der oder die Täter konnten vor Eintreffen der 
Polizei unerkannt entkommen.

An der Ludwigstraße versuchten Einbrecher am 22.03.2026 zwischen 
10:50 Uhr und 11:10 Uhr, einen Keller gewaltsam zu öffnen. Der oder 
die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zwischen dem 16.03.2026, 17:00 Uhr, und dem 22.03.2026, 15:00 Uhr, 
gelangten Einbrecher in eine Wohnung an der Nützenberger Straße. 
Gestohlen wurde Bargeld.

Remscheid - An der Gertenbachstraße kam es am 20.03.2026, zwischen 
13:00 Uhr und 22:00 Uhr, zu einem Einbruch. Der oder die Täter 
stahlen einen Tresor und Schmuck.

Am 21.03.2026 öffneten Einbrecher zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr 
gewaltsam eine Wohnung am Haselnußweg. Der oder die Täter entwendeten
Schmuck und Bargeld.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Christianstraße wurde 
zwischen dem 16.03.2026 und dem 22.03.2026 zum Ziel von Einbrechern. 
Gestohlen wurden Schmuck und Parfüm.

Solingen - An der Focher Straße gelangten Straftäter in ein 
Getränkemarkt. Die Tat ereignete sich am 20.03.2026, gegen 04:10 Uhr.
Der Täter nahm einen Tresor weg. 

Am 20.03.2026, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, kam es zu einem 
Einbruchdiebstahl in eine Wohnung an der Ankerstraße. Der oder die 
Täter stahlen Bargeld.

An der Germanenstraße versuchten Unbekannte die Räume eines 
Vereinsheimes gewaltsam zu öffnen. Aus unbekannten Gründen ließen der
oder die Täter von ihrem Vorhaben zwischen dem 09.03.2026 und dem 
20.03.2026 ab.

Drei Verdächtige konnten von Polizeibeamten am 20.03.2026, vorläufig 
festgenommen werden. Die Jugendlichen im Alter von 17,18 und 18 
Jahren stehen im Verdacht, versucht zu haben, in eine Wohnung an der 
Friedensstraße einzubrechen. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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