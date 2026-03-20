Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Von Donnerstag auf Freitag rückte die Polizei zu insgesamt vier Einbruchsdelikten in Wuppertal und zwei Einbrüchen in Remscheid aus. Wuppertal - In der Zeit vom 18.03.2026, 17:00 Uhr bis zum 19.03.2026, 05:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Linienstraße. Der Umfang der Tatbeute ist bislang nicht bekannt. In der Oberstraße versuchten sich Einbrecher zwischen dem 18.03.2026, 13:00 Uhr und dem 19.03.2026, 10:00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies gelang nicht. In der Folge entwendeten sie aus einer Gartenhütte Werkzeuge und Briefe. Im Zeitraum vom 16.03.2026, 20:10 Uhr und dem 17.03.2026, 05:55 Uhr versuchten Täter in ein Bekleidungsgeschäft im Werth zu gelangen. Es blieb bei dem Versuch. Am Hesselnberg gelangte ein bislang unbekannter Täter am 19.03.2026 zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort entwendete er mehrere Küchen- und Haushaltsgeräte. Remscheid - In der Nacht zum 19.03.2026 brachen Unbekannte zwischen 01:15 Uhr und 02:00 Uhr in ein Objekt an der Falkenberger Straße ein. In dem Gebäude sind mehrere Firmen ansässig. Im Erdgeschoss öffneten sie gewaltsam mehrere Räume von insgesamt fünf Firmen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. In der Albert-Schweitzer-Straße verschafften sich Einbrecher gewaltsam zwischen dem 26.02.2026 und dem 19.03.2026 Zugang zu einem Einfamilienhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang ungeklärt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

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