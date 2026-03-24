Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Heckinghauser Straße zu einem Raubdelikt. Eine 14- und eine 15-jährige Jugendliche wurden in der Heckinghauser Straße durch drei 14-Jährige, einen 12-Jährigen und zwei bislang unbekannte weibliche Jugendliche, bedrängt. Die Täterinnen und Täter forderten die Herausgabe der Jacken, Bargeld sowie eines Mobiltelefons. Als sich die Geschädigten weigerten traten die Täter sie mehrfach und nahmen eine der Jacken sowie Bargeld an sich. Die beiden Mädchen erlitten bei der Attacke leichte Verletzungen am Kopf und im Bereich der Rippen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Teil der Täter ermittelt und gefasst werden. Sie wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

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