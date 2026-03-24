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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in der Heckinghauser Straße

Wuppertal (ots)

Am 20.03.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der  Heckinghauser Straße 
zu einem Raubdelikt.

Eine 14- und eine 15-jährige Jugendliche wurden in der Heckinghauser 
Straße durch drei 14-Jährige, einen 12-Jährigen und zwei bislang 
unbekannte weibliche Jugendliche, bedrängt. Die Täterinnen und Täter 
forderten die Herausgabe der Jacken, Bargeld sowie eines 
Mobiltelefons. Als sich die Geschädigten weigerten traten die Täter 
sie mehrfach und nahmen eine der Jacken sowie Bargeld an sich.
Die beiden Mädchen erlitten bei der Attacke leichte Verletzungen am 
Kopf und im Bereich der Rippen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Teil der Täter ermittelt und 
gefasst werden. Sie wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung
ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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