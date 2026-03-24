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Polizei Wuppertal

POL-W: W Frontalzusammenstoß auf der Oberen Lichtenplatzer Straße

Wuppertal (ots)

Montagmittag (23.03.2026, 13:05 Uhr) erlitten ein 19-Jähriger und ein
71-Jähriger Verletzungen, als ihre Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer fuhren mit einem Audi 
A5 auf der Oberen Lichtenplatzer Straße in Richtung Lichtscheid. In 
Höhe eines dortigen Restaurants, scherte der Audi-Fahrer nach 
bisherigen Erkenntnissen aus, um die vor ihm fahrenden Autos zu 
überholen. Bei dem Überholvorgang stieß er frontal mit dem 
entgegenkommenden Opel Corsa des 71-Jährigen zusammen. 

Zeugen, die sich hinter den Unfallbeteiligten befanden, stoppten ihre
Fahrt, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. 

Beide Autofahrer erlitten bei der Kollision Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte den 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Opel 
wurde abgeschleppt. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten 
Polizisten sowohl den Führerschein als auch den Audi des 19-Jährigen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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