Polizei Wuppertal

POL-W: W Frontalzusammenstoß auf der Oberen Lichtenplatzer Straße

Wuppertal (ots)

Montagmittag (23.03.2026, 13:05 Uhr) erlitten ein 19-Jähriger und ein 71-Jähriger Verletzungen, als ihre Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer fuhren mit einem Audi A5 auf der Oberen Lichtenplatzer Straße in Richtung Lichtscheid. In Höhe eines dortigen Restaurants, scherte der Audi-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen aus, um die vor ihm fahrenden Autos zu überholen. Bei dem Überholvorgang stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Opel Corsa des 71-Jährigen zusammen. Zeugen, die sich hinter den Unfallbeteiligten befanden, stoppten ihre Fahrt, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Beide Autofahrer erlitten bei der Kollision Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Opel wurde abgeschleppt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten Polizisten sowohl den Führerschein als auch den Audi des 19-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

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