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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Erfolgreiche Verkehrskontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag (21.03.2026) auf Sonntag (22.03.2026) 
kontrollierte die Polizei in Remscheid im Rahmen eines größeren 
Einsatzes eine Vielzahl von Fahrzeugen.

Bei den Kontrollen, die bis in die Nachtstunden andauerten, fertigten
die Beamten 14 Anzeigen wegen unterschiedlicher Ordnungswidrigkeiten.
So erlosch bei sieben Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Ein 
Fahrzeugnutzer verstieß gegen die Sicherungspflicht von Kindern. Bei 
drei Kraftfahrzeugen war die Abgasanlage zu laut, darüber hinaus kam 
es zu einem Rotlicht- und einem Handynutzungsverstoß. Weiter erhoben 
die Polizisten mehrere Verwarnungsgelder zum Beispiel nach der 
Missachtung von Fahrbahnbegrenzungen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug nicht versichert und 
erwartet nun eine Strafanzeige.

Bei zwei Fahrzeugführern entstand der Verdacht, dass sie nicht über 
die erforderliche Reife zum Führen von Kraftfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr verfügen.

Ein junger Remscheider führte in der Straße Rotzkotten Driftübungen 
durch. Dabei beobachteten ihn Zivilpolizisten, die die Übungen 
beendeten.

An der Robert-Schumacher-Straße beschleunigten zwei Personen ihre 
Autos deutlich und mussten sich ebenfalls einer Kontrolle 
unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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