Polizei Wuppertal

POL-W: RS Erfolgreiche Verkehrskontrollen in Remscheid

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag (21.03.2026) auf Sonntag (22.03.2026) kontrollierte die Polizei in Remscheid im Rahmen eines größeren Einsatzes eine Vielzahl von Fahrzeugen. Bei den Kontrollen, die bis in die Nachtstunden andauerten, fertigten die Beamten 14 Anzeigen wegen unterschiedlicher Ordnungswidrigkeiten. So erlosch bei sieben Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Ein Fahrzeugnutzer verstieß gegen die Sicherungspflicht von Kindern. Bei drei Kraftfahrzeugen war die Abgasanlage zu laut, darüber hinaus kam es zu einem Rotlicht- und einem Handynutzungsverstoß. Weiter erhoben die Polizisten mehrere Verwarnungsgelder zum Beispiel nach der Missachtung von Fahrbahnbegrenzungen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug nicht versichert und erwartet nun eine Strafanzeige. Bei zwei Fahrzeugführern entstand der Verdacht, dass sie nicht über die erforderliche Reife zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr verfügen. Ein junger Remscheider führte in der Straße Rotzkotten Driftübungen durch. Dabei beobachteten ihn Zivilpolizisten, die die Übungen beendeten. An der Robert-Schumacher-Straße beschleunigten zwei Personen ihre Autos deutlich und mussten sich ebenfalls einer Kontrolle unterziehen.

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