Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes bewusst angefahren

Wuppertal (ots)

Zwei Mitarbeiter (49 und 33) des kommunalen Ordnungsdienstes beabsichtigten in der Theodor-Körner-Straße in Remscheid am 23.03.2026, gegen 08:45 Uhr, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für einen weißen Dacia Logan mit rumänischem Kennzeichen zu fertigen. Als der bislang unbekannte Fahrzeugführer zum Dacia kam, reagierte er nicht auf die Ansprache der städtischen Mitarbeiter. Der 49-Jährige Mitarbeiter des KOD stand vor dem Dacia und suchte weiterhin das Gespräch mit dem Unbekannten, als dieser in das Fahrzeug stieg und unvermittelt mit Vollgas anfuhr. Der Geschädigte wurde hierdurch auf die Motorhaube aufgeladen, zur Seite geschleudert und verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wilhelmstraße. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Flüchtige wird als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine weiße Baseball-Kappe und einen dunklen Bart. Für die Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Dem unbekannten Fahrzeugführer wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen vorgeworfen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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