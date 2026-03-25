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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes bewusst angefahren

Wuppertal (ots)

Zwei Mitarbeiter (49 und 33) des kommunalen Ordnungsdienstes 
beabsichtigten in der Theodor-Körner-Straße in Remscheid am 
23.03.2026, gegen 08:45 Uhr, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für 
einen weißen Dacia Logan mit rumänischem Kennzeichen zu fertigen. Als
der bislang unbekannte Fahrzeugführer zum Dacia kam, reagierte er 
nicht auf die Ansprache der städtischen Mitarbeiter. 

Der 49-Jährige Mitarbeiter des KOD stand vor dem Dacia und suchte 
weiterhin das Gespräch mit dem Unbekannten, als dieser in das 
Fahrzeug stieg und unvermittelt mit Vollgas anfuhr. Der Geschädigte 
wurde hierdurch auf die Motorhaube aufgeladen, zur Seite geschleudert
und verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit 
in Richtung Wilhelmstraße.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in 
ein Krankenhaus. 

Der Flüchtige wird als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zur 
Tatzeit trug er eine weiße Baseball-Kappe und einen dunklen Bart.

Für die Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft und die 
Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Dem unbekannten 
Fahrzeugführer wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und 
tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende 
Personen vorgeworfen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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