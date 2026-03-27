Polizei Wuppertal

POL-W: W Spielhallenräuber erbeutet geringe Menge Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (27.03.2026) überfiel ein bislang unbekannter vermeintlicher Einzeltäter eine Spielhalle an der Heckinghauser Straße.

Der Mann betrat gegen 00:10 Uhr die Geschäftsräume durch den Hintereingang und begab sich unmittelbar zu der Mitarbeiterin (52) im Kassenbereich. Mit einem messerähnlichen Gegenstand bedrohte er die Frau und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag floh der Räuber in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 1,80 m groß beschreiben. Bei Tatausführung trug er eine schwarze Jacke, eine dunkle Cargohose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, eine schwarze Kappe und war mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht maskiert. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

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