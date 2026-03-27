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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub einer Halskette in Remscheid - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (26.03.2026, 10:25 Uhr) kam es in Remscheid zum Raub 
einer Halskette.

Eine 56-jährige Frau entsorgte Müll an der Ecke Schützenstraße und 
Zur Böckerwiese, als eine Unbekannte sie ansprach und darum bat, für 
ihre Tochter im Krankenhaus zu beten. Zeitgleich hängte ihr eine 
weitere Frau ungefragt Schmuck um. Als die 56-Jährige die Frauen bat,
sie in Ruhe zu lassen, wurde sie umklammert und man riss ihr ihre 
Kette vom Hals. Dann stiegen die Täterinnen in einen blauen Wagen und
flüchteten in Richtung Wilhelmstraße.

Eine der Frauen ist circa 180 cm groß und hat eine dicke Figur. Sie 
hat eine unreine Haut. Bei der Tatausführung trug sie eine braune 
Jacke.
Die zweite Frau ist circa 165 cm groß. Sie war mit einem weißen 
Kopftuch, einem blauen Rock und weißen Handschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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