Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Fahrrad und Pedelecs sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer

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Kalkar-Altkalkar (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes an der Bahnhofstraße in Kalkar, wurden am Mittwoch (8. April 2026) ein Fahrrad und zwei Pedelecs sichergestellt. Die Eigentümer konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo deshalb: Wem gehören die Räder?

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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