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POL-KLE: Kalkar - Fahrrad und Pedelecs sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer

POL-KLE: Kalkar - Fahrrad und Pedelecs sichergestellt: Kripo sucht Eigentümer
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Kalkar-Altkalkar (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes an der Bahnhofstraße in Kalkar, wurden am Mittwoch (8. April 2026) ein Fahrrad und zwei Pedelecs sichergestellt. Die Eigentümer konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo deshalb: Wem gehören die Räder?

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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