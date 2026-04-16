POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Pedelec: 79-jährige Frau verletzt sich schwer
Kevelaer (ots)
Am Dienstag (14. April 2026) kam es gegen 11:30 Uhr an der Händelstraße in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Eine 79-jährige Frau befuhr die Händelstraße in Fahrtrichtung Weberstraße und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Pedelec. Die Frau aus Kevelaer, welche keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. (pp)
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