POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Pedelec: 79-jährige Frau verletzt sich schwer

Kleve (ots) - Seit Donnerstag (19. März 2026) wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Sie entfernte sich aus einem Kinderheim in Kleve und war zuvor schon mehrfach als vermisst gemeldet worden, konnte dabei aber in Dortmund sowie im Großraum Frankfurt angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der ...

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