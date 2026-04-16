Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Ein Einbruch, ein Versuch

Polizei sucht Zeugen

Bedburh-Hau-Louisendorf/Schneppenbaum (ots)

Am Mittwoch (15. April 2026) kam es in Ortsteilen von Bedburg-Hau zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch. In Louisendorf auf der Hauptstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:30 und 17:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen im Haus, entwendet wurde Schmuck.

In Schneppenbaum versuchten unbekannte Täter am selben Tag zwischen 09:00 und 10:50 Uhr in ein Wohnhaus auf der Uedemer Straße einzudringen. Erfolglos hebelten sie an einer Seitentür des Hauses herum, gelangten aber nicht hinein.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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