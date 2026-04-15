Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigung durch Feuer am frühen Morgen

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zu zwei Mülltonnenbränden musste am frühen Mittwochmorgen (15. April 2026) die Feuerwehr in Geldern ausrücken. Gegen kurz nach 5:00 Uhr meldete ein Zeuge eine brennende Papiertonne an der Straße Am Holländer See, in der Nähe der Zufahrt zum Stadion. Das Feuer wurde durch die Brandwehr gelöscht. Nur wenige Minuten später wurden die Einsatzkräfte über einen weiteren brennenden Abfallbehälter an der Pariser Bahn informiert. Beide Mülltonnen wurden beschädigt. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

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