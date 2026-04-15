Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Präventionsarbeit auf Wochenmärkten: KPB Kleve mit Informationsständen

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Kreis Kleve (ots)

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Kreispolizeibehörde Kleve mit Informationsständen auf unterschiedlichen Wochenmärkten im gesamten Kreisgebiet vertreten sein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Gelegenheit mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen.

Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers werden rund um das Thema Einbruchschutz beraten. Außerdem besteht, bei ausgewählten Terminen (Emmerich, Rees, Uedem und Emmerich-Elten), die Möglichkeit Fahrräder oder Pedelecs codieren zu lassen. Dabei wird ein kleiner Aufkleber am Fahrrad oder Pedelec angebracht, welcher nicht nur symbolisiert, dass das Zweirad bei der Polizei registriert ist, sondern nach einem Wiederauffinden auch zum Zuordnen des Besitzers dienen kann. Für die Registrierung vor Ort wird neben dem zu registrierenden Fahrrad oder Pedelec, auch ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs benötigt.

Auch die Teilnahme der Verkehrsunfallprävention ist im Rahmen der Informationsstände geplant. Beim Termin in Rees (24.06.2026) wird dabei ein Helmschutz-Simulator zum Einsatz kommen. Die Kolleginnen und Kollegen informieren und beraten gerne auch zu weiteren verkehrsspezifischen Themen.

Hier die aktuell geplanten Termine der Informationsstände:

- 29.04.2026 Wochenmarkt Emmerich 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr - 19.05.2026 Wochenmarkt Goch 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr - 24.06.2026 Wochenmarkt Rees 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr - 06.08.2026 Wochenmarkt Uedem 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr - 14.08.2026 Wochenmarkt Emmerich-Elten 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den gemeinsamen Austausch. (pp)

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