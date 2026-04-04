Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Wetterau: 14-jähriger Vermisster wieder da
Gießen (ots)
Büdingen: Der seit Donnerstag, 02.04.2026, seit 15.00 Uhr vermisste 14-Jährige aus Büdingen ist wieder da. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
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