Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen

Marburg: Polizei stoppt Falschfahrer

Gießen (ots)

Am Sonntag, 29. März 2026, in den frühen Morgenstunden war auf der Bundesstraße 3 vermutlich aus Butzbach kommend, über die BAB 485 und anschließend der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg ein Falschfahrer unterwegs. Warum der 22-jährige Fahrzeugführer mit seinem weißen VW Golf auf den Straßen mit getrennten Fahrbahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr und warum er auf dieser längeren Strecke nicht zwischendurch abgefahren ist, bedarf noch weiteren Ermittlungen. In den frühen Morgenstunden haben sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet und von dem Falschfahrer berichtet. Mehrere Streifenwagen konnten dann das Fahrzeug in Marburg stoppen, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Es werden Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch die Falschfahrt gefährdet wurden, gebeten sich bei der Polizeistation Marburg (06421-406-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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