Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Fahndungsmaßnahmen nach Raub auf Juwelier - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Bad Nauheim: Zu einem Raub auf einen Juwelier in der Parkstraße in Bad Nauheim kam es am Donnerstag, 26. März 2026, gegen 17.30 Uhr. Der maskierte Täter betrat den Juwelier, stieß eine Mitarbeiterin zu Boden und bediente sich am Schmuck. Nach der Tat flüchtete er fußläufig und wurde mehrfach im Innenstadtbereich von Bad Nauheim gesichtet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke, einem dunkelblauen Rollkragenpullover, einer hellblauen Jeans , roten Handschuhen und schwarzen "Nike"-Schuhen. Er führte einen grünen Rucksack mit sich. Der genaue Wert des erbeuteten Schmucks kann noch nicht beziffert werden, die Mitarbeiterin des Juweliers blieb unverletzt. In der Folge kam es in der Innenstadt von Bad Nauheim zu einer sehr hohen Polizeipräsenz, bislang verliefen die Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder der Person machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg (Tel: 06031/6010) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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