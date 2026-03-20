Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Kutschunfall in Stadtallendorf

Gießen (ots)

Stadtallendorf: Am Freitag, 20.03.2026, ereignete sich gg. 17:30 Uhr ein Unfall mit einer Kutsche. Ein Kutscher hatte mit seiner Beifahrerin auf einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche den Teysaer Weg in Richtung Stadtmitte befahren. Aus nicht bekannten Gründen scheuten die Pferde und gingen durch. Die Frau fiel dadurch von der Kutsche und verletzte sich leicht. Der Kutscher wurde kurz darauf ebenfalls von der Kutsche geschleudert und schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pferde liefen samt Kutsche führerlos weiter. Im Bereich Treysaer Weg/Hofstraße überrollte die Kutsche einen geparkten Pkw, hob ab und begrub die beiden Pferde unter sich. Ein Pferd wurde hierdurch leicht verletzt, das andere musste aufgrund seiner Verletzungen von einem Tierarzt erlöst werden. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000.- EUR.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

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