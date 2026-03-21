Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 12-Jährige Vermisste aus Dillenburg wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die seit Samstag, 21. März 2026 gegen 16.15 Uhr vermisste 12-Jährige aus Dillenburg-Niederscheld konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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