Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: 13-jähriger Vermisster aus Marburg wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 21.März 2026 vermisste 13-jährige aus einer Wohngruppe in Marburg konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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