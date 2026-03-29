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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Gebäudevollbrand - hoher Sachschaden

Gießen (ots)

Breidenbach: Am Sonntag, 29.03.2026, gg. 01:55 Uhr wurde durch Zeugen zunächst ein Zimmerbrand in einem gemischten Wohn- und Bürogebäude gemeldet. Es wurden umgehend Feuerwehr-, Rettungskräfte und die Polizei zum Einsatzort entsandt. Mit Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten zuvor das Objekt eingenständig und gem. derzeitigem Stand der Ermittlungen unverletzt verlassen. Die umfangreichen Löscharbeiten mit zahlreichen Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Aufgrund statischer Beeinträchtigungen kann das Gebäude derzeit nicht betreten werden. Die Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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