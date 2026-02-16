PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht/Eine Person leicht verletzt

Contwig (ots)

Am Sonntagabend, 15.02.2026, gegen 22.25 Uhr befuhr der 43-jährige Fahrer eines PKW Opel Insignia die Fröhnstraße in Richtung Oberauerbacher Straße. An der Einmündung zur Oberauerbacher Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden PKW VW Sharan, welcher die Oberauerbacher Straße in Richtung Mühlbachstraße befuhr. Die Vorfahrtsregelung an der Einmündung Fröhnstraße/Oberauerbacher Straße erfolgt durch Verkehrszeichen. Sodann kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro entstand. Die 52-jährige Fahrerin des VW Sharan klagte nach dem Aufprall über leichte Schmerzen am rechten Bein, lehnte das Hinzuziehen eines Rettungswagens aber ab. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

