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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Kleve (ots)

Seit Donnerstag (19. März 2026) wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Sie entfernte sich aus einem Kinderheim in Kleve und war zuvor schon mehrfach als vermisst gemeldet worden, konnte dabei aber in Dortmund sowie im Großraum Frankfurt angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Ein Foto sowie eine Personenbeschreibung des Mädchens sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200851

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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