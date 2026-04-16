Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen WES-JE36 gestohlen

Zeugen gesucht

Rees (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. April 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Empeler Straße verschafft. Zwischen 01:00 und 01:30 Uhr beschädigten sie einen umgebenden Metallzaun und gelangten so auf das Grundstück, das als Abstellfläche für Wohnmobile und -Anhänger dient. Anschließenden entwendeten die Unbekannten einen Wohnanhänger der Marke Fendt. Das etwa zwei Jahre alte Fahrzeug trägt das Kennzeichen WES-JE36. Auf einem Überwachungsvideo ist eine unbekannte Person zu sehen, die sich im angegebenen Zeitraum mit einer Taschenlampe auf dem Grundstück bewegt. Anzunehmen ist, dass ein Fahrzeug bereitstand, um den Wohnanhänger fortzubewegen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

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