POL-KLE: Kleve - Unfall am Klever Ring: 65-jährige Pedelec-Fahrerin schwerverletzt
Kleve-Kellen (ots)
Am Mittwoch (15. April 2026) kam es gegen 16:05 Uhr am Klever Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Kleve beabsichtigte mit seinem Pkw (Opel Astra) den Klever Ring, von der Kalkarer Straße kommend, in Fahrtrichtung Uedem zu befahren. Dabei übersah der Mann eine Pedelec-Fahrerin, welche den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kleve befuhr, und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die 65-jährige Frau aus Kleve, welche zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, verletzt sich dadurch schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell