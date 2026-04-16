Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfall am Klever Ring: 65-jährige Pedelec-Fahrerin schwerverletzt

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (15. April 2026) kam es gegen 16:05 Uhr am Klever Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Kleve beabsichtigte mit seinem Pkw (Opel Astra) den Klever Ring, von der Kalkarer Straße kommend, in Fahrtrichtung Uedem zu befahren. Dabei übersah der Mann eine Pedelec-Fahrerin, welche den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kleve befuhr, und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die 65-jährige Frau aus Kleve, welche zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, verletzt sich dadurch schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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