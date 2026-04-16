PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen Pkw und Motorroller: Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Mittwoch (15. April 2026) kam es gegen 10:45 Uhr an der Hauptstraße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Frau aus Nijmegen (Niederlande) beabsichtigte mit ihrem Pkw (Skoda Fabia) von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kranenburg zu fahren. Dabei übersah die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, einen 47-jährigen Mann aus Kleve, der mit einem Motorroller am Straßenverkehr teilnahm. Durch die Kollision stürzte der Mann, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Skoda als auch am Motorroller entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:01

    POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Pedelec: 79-jährige Frau verletzt sich schwer

    Kevelaer (ots) - Am Dienstag (14. April 2026) kam es gegen 11:30 Uhr an der Händelstraße in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Eine 79-jährige Frau befuhr die Händelstraße in Fahrtrichtung Weberstraße und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Pedelec. Die Frau aus Kevelaer, welche keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 08:41

    POL-KLE: Rees - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen WES-JE36 gestohlen / Zeugen gesucht

    Rees (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. April 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Empeler Straße verschafft. Zwischen 01:00 und 01:30 Uhr beschädigten sie einen umgebenden Metallzaun und gelangten so auf das Grundstück, das als Abstellfläche für Wohnmobile und -Anhänger dient. Anschließenden entwendeten ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 08:19

    POL-KLE: Bedburg-Hau - Ein Einbruch, ein Versuch / Polizei sucht Zeugen

    Bedburh-Hau-Louisendorf/Schneppenbaum (ots) - Am Mittwoch (15. April 2026) kam es in Ortsteilen von Bedburg-Hau zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch. In Louisendorf auf der Hauptstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:30 und 17:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Anschließend durchwühlten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren