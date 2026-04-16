Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen Pkw und Motorroller: Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Mittwoch (15. April 2026) kam es gegen 10:45 Uhr an der Hauptstraße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Frau aus Nijmegen (Niederlande) beabsichtigte mit ihrem Pkw (Skoda Fabia) von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kranenburg zu fahren. Dabei übersah die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, einen 47-jährigen Mann aus Kleve, der mit einem Motorroller am Straßenverkehr teilnahm. Durch die Kollision stürzte der Mann, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Skoda als auch am Motorroller entstand Sachschaden. (pp)

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