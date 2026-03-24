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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher flüchtet über Balkon - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagabend, 23. März, zu einem Einbruchdiebstahl im Stadtteil Lehe alarmiert.

Ein Anrufer vermutete einen Einbruch in eine Wohnung in der Gaußstraße Höhe Nordstraße und meldete das gegen 20.10 Uhr über den Polizeinotruf 110. Mit seiner Vermutung lag er offenbar richtig. Als die Funkstreifenbesatzung eintraf, stellte sie eine offenstehende Balkontür zur Nordstraße hin fest, aus der der Täter nach Zeugenaussagen zuvor in unbekannte Richtung geflüchtet war. Nach ersten Erkenntnissen war der Täter, der als etwa 1,75m groß, schwarzhaarig und schwarz gekleidet beschrieben wird, durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in die Wohnung gelangt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 04717953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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