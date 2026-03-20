Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei Kontrolle geschubst

Bremerhaven (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes und einem Fahrradfahrer kam es am Donnerstagvormittag, 19. März, in Bremerhaven-Surheide. Gegen 10.30 Uhr bemerkten die Stadtangestellten in der Allgäuer Straße einen Fahrradfahrer, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hielt.

Daraufhin entschieden sich die Außendienstmitarbeiter, den Mann anzusprechen, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Laut ersten Erkenntnissen weigerte sich der 57-Jährige, seine Personalien anzugeben. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Fahrradfahrer die beiden Ordnungsamtsmitarbeiter zur Seite schubste, um seinen Weg fortzusetzen. Als diese versuchten, den Mann festzuhalten, zeigte sich der 57-Jährige sehr renitent, sodass die Polizei gerufen werden musste.

Die eingesetzten Polizisten konnten die Identität des Mannes feststellen, woraufhin er seinen Weg fortsetzen konnte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

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