Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Ladendiebe im Baumarkt ertappt - Haftbefehl vollstreckt

Bremerhaven (ots)

In einem Baumarkt im Fischereihafen in Bremerhaven sind am Dienstagvormittag, 17. März, zwei mutmaßliche Ladendiebe aufgefallen. Gegen 11 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Videoüberwachung zwei Männer, die Dämmwolle auf ihre Einkaufswagen luden.

Im weiteren Verlauf versteckten die Tatverdächtigen nach bisherigen Erkenntnissen zusätzliches Diebesgut zwischen den einzelnen Schichten des Dämmmaterials. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die versteckten Waren zu bezahlen.

Der Ladendetektiv informierte umgehend die Polizei und sprach die Männer auf ihr Verhalten an. Die alarmierten Polizisten überprüften die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 34 Jahren. Dabei wurde diverses Werkzeug als mutmaßliches Diebesgut festgestellt.

Zudem stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser konnte vor Ort beglichen werden, sodass beide Männer anschließend entlassen wurden. Die entwendeten Gegenstände verblieben im Geschäft.

Im Zuge der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte außerdem ein griffbereites Messer bei einem der Tatverdächtigen. Die Polizei hat daher Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen aufgenommen.

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