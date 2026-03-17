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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 18-Jähriger in Lehe überfallen - Tatverdächtige gestellt

Bremerhaven (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am Montagabend, 16. März, in der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe, nahe der Wülbernstraße, von mehreren Jugendlichen angegriffen und ausgeraubt.

Gegen 21 Uhr forderten nach ersten Erkenntnissen drei bis fünf Jugendliche den Geschädigten auf, seine Taschen zu leeren. Als dieser sich weigerte, wurde er von der Gruppe geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Unmittelbar nach Eingang des Notrufes entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen. Die erste eintreffende Besatzung nahm am Tatort eine Beschreibung der flüchtigen Täter auf, die umgehend per Funk an weitere Einsatzkräfte übermittelt wurde.

Im Nahbereich konnten Polizeikräfte kurze Zeit später drei verdächtige Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren antreffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Während der Befragung verwickelten sich die Jugendlichen in Widersprüche, sodass sie zur weiteren Klärung mit auf ein Polizeirevier genommen wurden. Dort wurden sie später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Zwei mutmaßliche Täter sind weiterhin flüchtig. Ob bei dem Überfall Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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