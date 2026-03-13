Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Die Polizei warnt: Falsche Bankmitarbeiter rufen an!

Bremerhaven (ots)

Die Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Zuletzt hat es in der Region derartige Fälle gegeben, in denen zumeist ältere Personen um größere Geldbeträge betrogen wurden. Die Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, berichten den Senioren, dass ihnen beim Geldabheben versehentlich Falschgeld ausgezahlt worden sei. Dies müsse nun an der Haustür wieder eingesammelt werden. Hierbei gehen die Täter psychologisch geschickt vor und erzählen den meist älteren Personen unterschiedliche Geschichten, um sie zur Aushändigung von Bargeld und/oder anderen Wertgegenständen sowie sensiblen Daten zu bringen.

Die Hinweise der Polizei:

- Keine Bank wird Sie jemals telefonisch zur Aushändigung von Bargeld oder Wertgegenständen auffordern - schon gar nicht an der Haustür!

- Gehen Sie niemals auf derartige Forderungen ein. Es sind Betrüger am Werk!

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Erhalten Sie verdächtige Anrufe von Bankmitarbeitern o.Ä., beenden Sie das Gespräch schnellstmöglich. Legen Sie auf und rufen Sie selbst Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Nummer (z.B. aus dem Telefonbuch) an.

- Informieren Sie die Polizei unter 110 über verdächtige Anrufe. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, rufen Sie sofort die Polizei an!

- Sollten Sie tatsächlich feststellen, Falschgeld zu besitzen, melden Sie sich selbst bei der Polizei und übergeben Sie das Falschgeld den Beamten! Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

- Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de

