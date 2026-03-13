Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von Sonne geblendet: Autofahrer gerät in Bremerhaven in Gegenverkehr

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Riedemannstraße in Bremerhaven-Geestemünde kam es am Donnerstagmittag, 12. März, gegen 13.30 Uhr. Die Beteiligten kamen ins Krankenhaus, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei erhielt durch einen Zeugen vor Ort Kenntnis über den Vorfall. Bei Eintreffen der Beamten gab sich ein Mann als Unfallverursacher zu erkennen. Der 54-Jährige berichtete, durch die Sonne geblendet worden zu sein, woraufhin er in der Kurve in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 52-Jähriger konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer wurden leicht verletzt von zwei Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam der Verkehr in beide Fahrtrichtungen zum Erliegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 14.000 Euro. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

