Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Krankenhausapotheke - Täter festgenommen

Bremerhaven (ots)

In der hauseigenen Apotheke eines Krankenhauses in Bremerhaven-Schiffdorferdamm wurde am Mittwochabend, 11. März, gegen 20.15 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst. Zunächst begab sich ein zuständiger Mitarbeiter zur Apotheke, um nach dem Rechten zu sehen.

Als dieser kurze Zeit später eintraf, stellte er einen Eindringling vor einem Medikamentenschrank fest. Der ertappte Mann ergriff sofort die Flucht. Die Polizei wurde alarmiert und rückte mit mehreren Streifenwagen aus. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte eine aufmerksame Streifenbesatzung in der Nähe eines Wendehammers eine verdächtige Person feststellen. Als der Mann die Polizei bemerkte, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Einsatzkräfte diverses Einbruchswerkzeug. Diebesgut wurde vorerst nicht aufgefunden. Der Mann wurde zur Prüfung von Haftgründen zunächst in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wird nun wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

