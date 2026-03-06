Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Shampoo- und Schokodieb schubst Ladendetektive

Bremerhaven (ots)

Mit Shampoo und Schokokeksen im Rucksack verließ ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Supermarkt an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe - allerdings ohne vorher zu bezahlen. Die Kaufhausdetektive hatten den Mann gegen 16.50 Uhr dabei beobachtet, wie dieser sich im Laden diverse Artikel aus den Bereichen Haarpflege, Süßwaren und Molkereiprodukte in seinen Rucksack steckte und dann die Kassenzone ohne zu zahlen passierte. Als sie den 20-Jährigen zur Rede stellen wollten, schubste dieser offenbar die Ladendetektive und versuchte zu flüchten. Das konnten die Angestellten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten unterbinden. Die Polizeibeamten machten dem mutmaßlichen Ladendieb den Vorhalt des räuberischen Diebstahls und fertigten eine entsprechende Anzeige.

