Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gemeinsame Pressemitteilung: Blaulicht-Recruiting-Tag in Bremerhaven - Entdecke deinen Weg im Einsatzdienst

Bremerhaven (ots)

Wer sich für Berufe mit Verantwortung, Teamgeist und auch Action interessiert oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist herzlich zum Blaulicht-Recruiting-Tag eingeladen. Die Veranstaltung findet am 21. März von 11:00 bis 15:00 Uhr auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) Bremerhaven, Batteriestraße 100, 27568 Bremerhaven, statt.

Zahlreiche Einsatzorganisationen aus der Region präsentieren die Vielfalt der Arbeit im Blaulicht-Bereich. Mit dabei sind:

   - Polizei Bremerhaven
   - Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven
   - Technisches Hilfswerk (THW) Bremerhaven
   - Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
   - Malteser Hilfsdienst (MHD)
   - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
   - Rettungshundestaffel Bremerhaven
   - Wasserschutzpolizei Bremen
   - Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Karrierewege und ehrenamtliches Engagement

Interessierte erhalten umfassende Informationen zu Ausbildung, Studium, Voraussetzungen und Karrierechancen bei der Polizei Bremerhaven und der Feuerwehr Bremerhaven an eigenen Berufsinfoständen. Auch für ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz, in der Wasserrettung, im Sanitätsdienst und vielen weiteren Bereichen werden vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt.

Action und Mitmach-Aktionen

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Live-Vorführung der Polizeihunde um 12:00 Uhr. Das THW demonstriert zudem modernen Hochwasserschutz, bei dem Besucher aktiv mit anpacken können. Darüber hinaus erwarten die Teilnehmer spannende Fahrzeugvorstellungen, Einblicke in die Ausrüstung und persönliche Gespräche mit erfahrenen Einsatzkräften. Der Blaulicht-Recruiting-Tag richtet sich an Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Schulabschluss, Berufswechsler sowie alle Neugierigen, die sich über die Arbeit der Einsatzorganisationen informieren möchten. Der Eintritt ist frei. Die Seestadtretter und Seestadtcops freuen sich auf zahlreiche Besucher, die ihre Möglichkeiten im Blaulicht-Beruf oder Ehrenamt entdecken möchten.

Der Blaulicht-Recruiting-Tag in Bremerhaven ist eine Initiative zur Förderung des Interesses an Berufen und ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Hilfeleistung. Er bietet eine einzigartige Plattform für den direkten Austausch mit den Einsatzorganisationen der Region.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/953-1402
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

