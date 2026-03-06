Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbemerkt verschwunden: Zwei Motorroller vor Wohnhaus gestohlen

Bremerhaven (ots)

Zu einem herrenlosen Motorroller wurde die Polizei am Donnerstagmorgen, 5. März, gegen 7.40 Uhr zu einer Grundschule in der Straße Kleiner Blink in Bremerhaven-Lehe gerufen. Dort hatte der Hausmeister einen weißen Motorroller im Kelleraufgang gefunden. Vor Ort war es den Beamten möglich, den Halter des Fahrzeugs zu ermitteln und über den Fund zu informieren. Der 47-Jährige wusste zu dem Zeitpunkt nichts von dem Verschwinden seines Rollers. Am Abend zuvor habe er das Fahrzeug abgeschlossen vor seinem Wohnhaus, ebenfalls in der Straße Kleiner Blink, abgestellt. In diesem Zuge fiel dem Fahrzeughalter auf, dass ihm im selben Zeitraum - also zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen - offenbar auch ein zweiter Motorroller an derselben Stelle gestohlen worden war. Über den Verbleib dieses zweiten, schwarzen Motorrollers der Marke Yamaha ist derzeit nichts bekannt. Der Schadenswert beläuft sich auf rund 1100 Euro. Die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um entsprechende Hinweise unter 0471/953-4444.

