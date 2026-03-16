Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Rollerdiebstahl in Bremerhaven-Lehe: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl wurde die Polizei am Mittwoch, 11. März, gegen 9.30 Uhr in die Adolfstraße gerufen. Ein 42-jähriger Anwohner gab an, dass jemand versucht haben soll, seinen Motorroller zu entwenden. Die Tat soll sich zwischen Samstag, 7. März, und Montag, 9. März, gegen 9 Uhr ereignet haben. Lediglich die Sicherungsmaßnahmen an der Vespa verhinderten offenbar den Diebstahl. Durch das gewaltsame Einwirken ist das Kraftrad nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Sie bittet mögliche Zeugen des Vorfalles an der Adolfstraße zwischen Körnerstraße und Goethestraße, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

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