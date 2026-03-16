PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Rollerdiebstahl in Bremerhaven-Lehe: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl wurde die Polizei am Mittwoch, 11. März, gegen 9.30 Uhr in die Adolfstraße gerufen. Ein 42-jähriger Anwohner gab an, dass jemand versucht haben soll, seinen Motorroller zu entwenden. Die Tat soll sich zwischen Samstag, 7. März, und Montag, 9. März, gegen 9 Uhr ereignet haben. Lediglich die Sicherungsmaßnahmen an der Vespa verhinderten offenbar den Diebstahl. Durch das gewaltsame Einwirken ist das Kraftrad nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Sie bittet mögliche Zeugen des Vorfalles an der Adolfstraße zwischen Körnerstraße und Goethestraße, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 15:01

    POL-Bremerhaven: Die Polizei warnt: Falsche Bankmitarbeiter rufen an!

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Zuletzt hat es in der Region derartige Fälle gegeben, in denen zumeist ältere Personen um größere Geldbeträge betrogen wurden. Die Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, berichten den Senioren, dass ihnen beim Geldabheben versehentlich Falschgeld ausgezahlt worden sei. Dies ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:27

    POL-Bremerhaven: Von Sonne geblendet: Autofahrer gerät in Bremerhaven in Gegenverkehr

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der Riedemannstraße in Bremerhaven-Geestemünde kam es am Donnerstagmittag, 12. März, gegen 13.30 Uhr. Die Beteiligten kamen ins Krankenhaus, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei erhielt durch einen Zeugen vor Ort Kenntnis über den Vorfall. Bei Eintreffen der Beamten gab sich ein Mann als ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:56

    POL-Bremerhaven: Einbruch in Krankenhausapotheke - Täter festgenommen

    Bremerhaven (ots) - In der hauseigenen Apotheke eines Krankenhauses in Bremerhaven-Schiffdorferdamm wurde am Mittwochabend, 11. März, gegen 20.15 Uhr ein Einbruchalarm ausgelöst. Zunächst begab sich ein zuständiger Mitarbeiter zur Apotheke, um nach dem Rechten zu sehen. Als dieser kurze Zeit später eintraf, stellte er einen Eindringling vor einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren