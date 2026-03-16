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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Ampelmast

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Montag, 16. März, kam es gegen 4.30 Uhr in Bremerhaven-Lehe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit einem schwarzen Kastenwagen auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs und kollidierte an der Ecke Lange Straße mit einem Ampelmast. Durch den Aufprall wurde die Ampel umgeknickt und zerstört.

Zeugen beobachteten, wie ein Mann aus dem Fahrzeug ausstieg, den Schaden begutachtete und anschließend mit dem Wagen in südlicher Richtung davonfuhr. Eine Anwohnerin hatte zuvor ein lautes Knallgeräusch gehört und die Polizei verständigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Kastenwagen im Frontbereich erheblich beschädigt ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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