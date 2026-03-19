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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter schwerer Raub auf Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes ist am Mittwochabend, 18. März, in Bremerhaven-Geestemünde Opfer eines versuchten schweren Raubes geworden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 36-jährige Mitarbeiter gegen 22.15 Uhr zu einem Einsatz in die Helgoländer Straße gerufen. Zur Legitimation der Türöffnung verlangte der Mitarbeiter vom Auftraggeber einen Ausweis. In diesem Moment wurde der Mann unvermittelt von dem bislang unbekannten Täter mit einer Flüssigkeit besprüht.

Anschließend ergriff der Angreifer den Werkzeugkoffer des Geschädigten und flüchtete. Der 36-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf. Der Täter ließ daraufhin den Koffer fallen und verschwand in Richtung der Borkumer Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen.

Der Täter ist männlich, etwa 30 Jahre alt und etwa 1,75 m groß. Er war dunkel gekleidet und trug eine FFP2-Maske.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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