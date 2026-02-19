POL-PDTR: Diebstahl von Ortsschild in Pluwig
Pluwig/Trier (ots)
Anfang November 2025 wurde durch den zuständigen Streckenwart der Straßenmeisterei Hermeskeil der Diebstahl des Ortsschildes PLUWIG an der L143 festgestellt. Durch die Polizei Trier wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt eröffnet.
Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, um Mitteilung bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150.
