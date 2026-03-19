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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu schnell unterwegs: Temposündern drohen Fahrverbote und hohe Bußgelder

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Mittwoch, 18. März, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet vorgenommen. Dabei fielen diverse Fahrzeuge mit zum Teil erheblichen Tempoverstößen auf.

So wurden an der Messstelle an der Grimsbystraße insgesamt 450 Fahrzeuge mittels Lasermessung erfasst. Dort sind maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Sechs Fahrzeugführerinnen und -führer waren jedoch so schnell unterwegs, dass ihnen ein Fahrverbot droht. "Spitzenreiter" waren dabei zwei Fahrzeuge, die mit vorwerfbaren 88 km/h unterwegs waren. Beispielhaft droht den Fahrern am Steuer ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 260 Euro und zwei Punkte im Fahreignungsregister Flensburg. Auch zahlreiche andere Fahrzeuge waren zu schnell, sodass die Polizeibeamten insgesamt 66 Ordungswidrigkeitenanzeigen fertigten und zusätzlich neun Verwarnungen aussprachen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets an geltende Tempolimits zu halten und für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs und der Insassen zu sorgen. Sowohl bei Schwerpunktkontrollen als auch während des täglichen Streifendienstes gilt das Augenmerk der Beamten der Sicherheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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